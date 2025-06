Trump dà due settimane all’Iran Putin | Teheran ha diritto al nucleare

In un clima di crescente tensione internazionale, le recenti dichiarazioni di Trump e Putin accendono il dibattito sulla corsa nucleare in Medio Oriente. Mentre l’amministrazione americana dà due settimane all’Iran per conformarsi, il Cremlino difende il diritto di Teheran al nucleare, sostenendo che l’Aiea non abbia prove sulla bomba. Una situazione intricata che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici nei prossimi giorni.

Trump: «Iran, notevoli possibilità di negoziare. Deciderò se intervenire entro due settimane». Teheran colpisce un ospedale - Le tensioni tra Trump e Iran si intensificano, con segnali di possibili negoziati o escalation militare entro due settimane.

Ieri Putin ha avvertito Trump di non attaccare l'Iran. Stasera Trump ha detto che aspetterà due settimane. Tecnici russi sono in Iran per sostenere il programma nucleare. Droni iraniani vengono usati da Putin contro civili ucraini. Trump andrà davvero contro la

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-israele-iran-missile-colpisce-appartamenti-e-ufficio-microsoft-beer-sheva-trump-decidero-se-attaccare-entro-due-settimane-AHaXPvKB #Europa #Iran #Israele #guerra #IlSole24Ore

Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Trump dà due settimane all’Iran, Putin: “Teheran ha diritto al nucleare”; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane.

Trump: "L'Iran ha al massimo due settimane prima che io decida di attaccare" - Le "due settimane" di scadenza fissate da Donald Trump perché l'Iran accetti la proposta americana sul programma nucleare non sono una novità per il tycoon. Da msn.com

Perché Trump ha rimandato la decisione sull'Iran - Dopo giorni di speculazioni ha detto che annuncerà qualcosa «nelle prossime due settimane»: ci sono varie ipotesi