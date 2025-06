truffa del falso carabiniere arrestato un uomo di 48 anni a sesto

Una vicenda che mette in luce l'ingegno delle forze dell'ordine e la fragilità delle vittime di truffe. A Sesto Fiorentino, un uomo di 48 anni è stato arrestato mentre tentava di ingannare un’anziana con la classica farsa del finto carabiniere, dimostrando ancora una volta l'importanza di vigilare e informarsi per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. La sicurezza parte dalla consapevolezza e dalla prontezza di intervento.

Sesto Fiorentino, 21 giugno 2025 – Una truffa del finto carabiniere sventata a Sesto. Il tentativo di raggiro è stato fatto ai danni di un'anziana e per questo un uomo di 48 anni è stato arrestato dai veri carabinieri. Il malvivente si era presentato nei pressi dell'abitazione della vittima dopo che un complice l'aveva contattata telefonicamente, fingendosi militare dell'Arma e riferendo che la sua autovettura era stata coinvolta in una serie di attività illecite. Alla vittima veniva proposto di consegnare immediatamente una somma di denaro e oggetti di valore nelle mani di un militare in attesa di ulteriori accertamenti.