Trovato senza vita sulla piscina dell' agriturismo | 30enne colto da malore

Tragedia all'agriturismo La Colombaia di Capua, dove un giovane di 30 anni, Mamadou Sawe, è stato trovato senza vita nella piscina. Era un venerdì sera quando, nonostante la struttura fosse chiusa, Mamadou ha deciso di fare un tuffo, trovando una tragica fine. Questa vicenda sconvolge la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza in luoghi di relax e vacanza. Un dramma che invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole per prevenire simili tragedie.

Erano pressapoco le 19 di venerdì 20 giugno quando Mamadou Sawe, 30enne gambiano si è intrattenuto presso la struttura ricettiva La Colombaia di via Grotte San Lazzaro di Capua decidendo di fare un tuffo in piscina. La piscina era chiusa al pubblico e il giovane ospite dell'agriturismo si è.

