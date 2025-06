Trovato morto in un campo a Collecorvino l' agente di polizia scomparso Fabrizio Spagnoli

La tragica fine di Fabrizio Spagnoli, l'agente di polizia scomparso da Montesilvano, sconvolge l’intera comunità. Trovato senza vita in un campo di Collecorvino, il caso solleva numerosi interrogativi sulla sua scomparsa e sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo. La vicenda segna un doloroso capitolo nella cronaca locale, lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza di fare luce su questa triste storia.

Finisce nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa dell'agente di polizia di Montesilvano Fabrizio Spagnoli. Il 30enne è stato trovato nella tarda mattinata del 21 giugno privo di vita in un campo non lontano dal luogo dove è stata trovata la sua auto, in localitè Campotino di Collecorvino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it