trovato morto il poliziotto di montesilvano scomparso da una settimana

La triste scoperta di Fabrizio Spagnoli, il poliziotto scomparso da una settimana e trovato morto a Collecorvino, sconvolge tutta la comunità. La sua assenza aveva lasciato un vuoto di preoccupazione e speranza, ora spezzato dall’amara realtà. La tragica fine di questa giovane vita ci ricorda quanto sia fragile e preziosa ogni esistenza, spingendoci a riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’attenzione reciproca. La vicenda si conclude con un tragico epilogo, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

È stato trovato morto, nel territorio di Collecorvino (Pescara), dove lo cercavano da giorni e dove aveva lasciato l’auto, il poliziotto di Montesilvano, ma in servizio alla Questura di Nuoro, che era scomparso nei giorni scorsi. Si tratta di Fabrizio Spagnoli, 32 anni, di cui non si avevano notizie da circa una settimana. I familiari, non vendendolo rientrare, ne avevano segnalato la scomparsa. L’uomo era tornato a casa in questi giorni per una breve vacanza. Padre di due figli e non aveva mostrato segni di disagio. Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it