Trovata priva di sensi al mare e soccorsa d’urgenza Giada non ce l’ha fatta Aveva solo 11 anni… La tragedia nei giorni scorsi a Terracina

Una tragedia sconvolge Terracina: Giada Pompili, una bambina di soli 11 anni, ha perso la vita dopo essere stata trovata priva di sensi nel fiume Sisto. Nonostante i soccorsi tempestivi e le cure intensive, il suo cuore non ha retto. Una perdita devastante che ci ricorda quanto sia fragile la vita dei più giovani e l'importanza della sicurezza in ambienti naturali. I ...

Giada Pompili, la bambina di 11 anni originaria di Ceccano, è purtroppo deceduta dopo essere stata ritrovata priva di sensi nelle acque del fiume Sisto, a pochi passi dalla sua foce, nel comune di Terracina. L'incidente è avvenuto tre giorni fa, e nonostante i tentativi disperati dei medici dell' ospedale Bambin Gesù di Roma, le sue condizioni non sono migliorate, e la giovane non è riuscita a superare la tragedia. I Primi Soccorsi e Gli Interventi di Emergenza. Il tragico episodio è stato scoperto da due giovani pescatori che stavano trascorrendo il pomeriggio sulla riva.

