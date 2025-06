Trova un portafoglio al supermercato e lo restituisce ma senza contanti | denunciato

Un gesto nobile e una tentazione irresistibile: trovare un portafoglio al supermercato e decidere di restituirlo, ma con un’ombra di dubbio. La vicenda, culminata con la denuncia dei carabinieri di Narni, ci ricorda quanto sia importante l’onestà, anche quando il desiderio di approfittarne è forte. Le indagini hanno messo in luce un comportamento che mette a dura prova i valori civici, dimostrando che la verità spesso emerge, anche sotto le apparenze.

Trova un portafoglio all’ingresso del supermercato e lo porta alle casse perché venga restituito al legittimo proprietario. Non prima di averlo aperto ed essersi messo in tasca 600 euro. I carabinieri di Narni hanno denunciato per furto aggravato un italiano di mezza età, incensurato. Le indagini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it