Tris di colpi per la Bagnolese Tra i pali Catellani

Il calcio dilettantistico italiano continua a sorprendere con mosse di mercato ricche di talento e ambizione. Tra conferme e nuove acquisizioni, le squadre si preparano a riscrivere un emozionante capitolo della prossima stagione. La Bagnolese si rafforza con un tris di colpi tra i pali, mentre Lentigione si assicura la continuità di Simone Alessandrini. E il mercato non si ferma: scopri tutte le novità e gli intrecci di questa calda estate calcistica!

Conferma in casa Lentigione per la prossima Serie D: rimane Simone Alessandrini, seconda punta che mercoledì spegnerà 25 candeline. Per lui nel passato campionato un buon rendimento: 33 presenze, 6 reti, 4 assist. In Promozione confermato allo Sporting Scandiano Luca Barbieri, attaccante ’98. Bel colpo del Vezzano: ecco Tommaso Stradi, trequartista mancino del 2000 ex Atletico Bibbiano Canossa. Tris di colpi per la Bagnolese: ecco il portiere del 2001 Alessandro Catellani (foto) dalla Virtus Libertas, in difesa Simone Pederzoli dalla Sammartinese (classe 2000), e in attacco il classe 1996 Kreshnik Zogu, anche lui ex Sammartinese di grande talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tris di colpi per la Bagnolese. Tra i pali Catellani

In questa notizia si parla di: tris - colpi - bagnolese - catellani

Tris di colpi per la Bagnolese. Tra i pali Catellani.

Tris di colpi per la Bagnolese. Tra i pali Catellani - Conferma in casa Lentigione per la prossima Serie D: rimane Simone Alessandrini, seconda punta che mercoledì spegnerà 25 candeline. Si legge su msn.com

Scandicci punta al super-tris Ma c’è da battere la Bagnolese - Dopo le due vittorie di fila, oggi al "Turri", alle 14,30, lo Scandicci del tecnico Mirko Taccola contro la Bagnolese mira a centrare un tris molto prezioso per un altro salto in alto in classifica. Lo riporta lanazione.it