L’Italia del basket femminile conquista il mondo con una prestazione impeccabile agli Europei, chiudendo la fase a punteggio pieno e garantendosi un ottimo piazzamento nei quarti di finale. La vittoria sulla Lituania per 65-51 segna un traguardo storico, portando le azzurre a sfidare la Turchia ad Atene e a sognare in grande. È il momento di credere nel potenziale di questa straordinaria squadra, pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

L’Italia cala il tris agli Europei di basket femminile. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno, firmando il terzo successo consecutivo contro l a Lituania per 65-51. Una vittoria che vale il primo posto e soprattutto la sfida di martedì nei quarti di finale ad Atene contro la Turchia, evitando così la corazzata Francia. Davvero un primo girone straordinario per la squadra di Capobianco, che ora può davvero sognare in grande e puntare ad una semifinale che manca dall’argento del 1995. Cecilia Zandalasini è la miglior marcatrice dell’Italia, sfiorando anche la doppia doppia con 22 punti e 9 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TRIS AZZURRO! L’Italia batte anche la Lituania e avanza ai quarti degli Europei da prima del girone

Già qualificata per i quarti degli Europei, la squadra del ct Capobianco stasera gioca a Bologna (21). L’Italia vuole chiudere in bellezza. Battere la Lituania per il primato - La Nazionale Femminile si prepara a vivere una serata emozionante al PalaDozza di Bologna, dove questa sera alle 21.

