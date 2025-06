tribuna ducati il dilemma marc nemico amatissimo stavolta ha la tuta rossa

Il Mugello si prepara a un weekend di emozioni indimenticabili, dove il cuore dei tifosi Ducati si divide tra passione e lealtà. Marc Marquez, un tempo avversario acerrimo, ora si presenta con la tuta rossa, sfidando i sentimenti di una folla che lo ha amato e spesso contestato. Riuscirà l’amatissimo campione a conquistare il pubblico anche questa volta? La risposta si nasconde tra le curve del circuito italiano, pronte a scrivere un nuovo capitolo di questo duello di passione.

Diciamolo apertamente: farà davvero una strana impressione vedere che il popolo delle Rosse, quello che ama, segue e porta il rosso Ducati nelle piste di tutto il mondo, nel weekend più atteso (e di casa) del Mondiale, si ritroverà sulle curve del Mugello per spingere anche Marquez. Lui, che appena un paio di anni fa era l’avversario da battere e (in curva si fa questo) da fischiare. Lui, che in questo 2025 ha però indossato la maglia (rossa) di Borgo Panigale. E che soprattutto si è messo in testa di a tornare sul tetto del mondo in sella alla Ducati 2025. Suggestiva e surreale la situazione che si vivrà nelle tribune Ducati che poi erano le curve rivali e nemiche dell’altra curva, quella dove il 93 arancione (quando Marc volava sulla Honda) era un feudo tutto spagnolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net