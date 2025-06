Trevisani su Modric al Milan | Un fuoriclasse surrealmente forte ma da gestire

Riccardo Trevisani analizza il possibile arrivo di Modric al Milan, un fuoriclasse surrealmente forte ma da gestire con attenzione. La sua esperienza e talento rappresentano un valore aggiunto, ma anche una sfida per la squadra. In attesa di sviluppi concreti, il campione croato potrebbe rivoluzionare il centrocampo rossonero, portando qualità e leadership. Il suo impatto sarà sicuramente da seguire con grande interesse.

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per fare il punto sul futuro di Modric (al Milan).

