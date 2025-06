Treni un nuovo servizio per informare gli utenti in tempo reale La Regione | Un passo avanti importante

Siamo entusiasti di annunciare il nuovo servizio Trenitalia Tper Informa, il canale Telegram dedicato a tenerti sempre aggiornato sui tuoi viaggi in treno regionale. Con informazioni tempestive e affidabili, potrai pianificare meglio ogni spostamento, riducendo i disagi e rendendo ogni viaggio più sereno. La regione fa un passo avanti: viaggiare informati, viaggiare meglio.

Un'informazione tempestiva per viaggiare meglio: Trenitalia Tper attiva un nuovo canale Telegram per informare in tempo reale i viaggiatori dei treni regionali. Il canale Trenitalia Tper Informa fornirà aggiornamenti tempestivi su eventuali variazioni del servizio, sia programmate

