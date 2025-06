Tre finanzieri aggrediti all' interno del Cpr di Torino l' ira del sindacato | Basta essere mandati allo sbaraglio come carne da macello

Un episodio di violenza al Cpr di Torino ha coinvolto tre finanzieri aggrediti e feriti, scatenando l’indignazione del sindacato Sinafi. La situazione rischia di trasformarsi in un inferno senza fine, con i nostri militari mandati allo sbaraglio come carne da macello. È ora di intervenire con decisione: la sicurezza di chi tutela la legge non può essere lasciata al caso.

Tre militari della guardia di finanza sono rimasti feriti nel corso di un episodio di violenza scoppiato al Cpr - centro di permanenza per i rimpatri - di Torino. Quanto accaduto è stato immediatamente condannato e denunciato dal sindacato nazionale finanzieri, Sinafi: "Basta parole e messaggi di.

Torino, tre finanzieri feriti al Cpr: tra loro anche un basco verde del gruppo di Como - Ancora un episodio di violenza scuote il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, lasciando tre finanzieri feriti e in condizioni di emergenza.

