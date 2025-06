Travolto in monopattino Marco ucciso a 20 anni da un’Audi TT all’Arco Conducente ubriaco

Una tragedia sfiorata nel cuore di Milano: Marco, giovane e pieno di sogni, perde la vita in un incidente devastante causato da un conducente ubriaco. La città si interroga su sicurezza e responsabilità , mentre la famiglia piange un ragazzo appena compiuto vent’anni. Un tragico promemoria di quanto sia fragile la vita e di come ogni notte possa riservare imprevisti fatali. La sua storia ci invita a riflettere sulla prevenzione e sulla tutela dei più giovani.

Ore 3.20 di ieri, l’Arco della Pace è lì a due passi, ma a quell’ora le luci dei locali sono già spente. Marco Cutrona, vent’anni compiuti lo scorso 25 settembre, è uscito di casa pochi minuti prima: vive in uno stabile di via Traiano, al Portello, con la madre e il nonno di origini bulgare. È in giro a quell’ora perché alle 4 lo aspettano come ogni notte al forno Lisandri di via Fiamma, dall’altra parte della città : sta imparando il mestiere di panettiere nell’esercizio commerciale in zona Risorgimento, ha anticipato apposta l’inizio del turno per apprendere dai più esperti l’arte di impastare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolto in monopattino. Marco, ucciso a 20 anni da un’Audi TT all’Arco. Conducente ubriaco

In questa notizia si parla di: marco - anni - arco - travolto

Marco Eletti, ex concorrente de L’Eredità , condannato a 24 anni per l’omicidio del padre - Marco Eletti, ex concorrente de L'eredità , è stato condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre.

Si chiamava Marco Cutrona, il ragazzo deceduto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno davanti all'Arco della Pace in centro a Milano travolto da un'auto Alla guida c’era un 50enne risultato positivo all’etilometro Vai su Facebook

Chi è Marco Cutrona, il fornaio travolto e ucciso in monopattino alle 4 di notte da un ubriaco mentre andava al lavoro. “Ultimi due turni, era pronto alle vacanze”; Marco Cutrona, morto a 20 anni mentre andava a lavorare travolto da un ubriaco; Chi era Marco Cutrona, il 20enne morto nell'incidente tra auto e monopattino all'Arco della Pace a Milano.

Marco Cutrona, morto a 20 anni mentre andava a lavorare travolto da un ubriaco - Era un panettiere: a travolgere il ragazzo è stata una vettura all'incrocio. Segnala milanotoday.it

Chi era Marco Cutrona, il 20enne morto nell’incidente tra auto e monopattino all’Arco della Pace a Milano - Marco Cutrona è morto nelle prime ore del 20 giugno dopo essere stato travolto da un'auto davanti all'Arco della Pace a Milano ... Si legge su fanpage.it