Travolto da una tavola mentre allestisce il palco dei Pinguini Tattici Nucleari | operaio soccorso al Del Conero

Un incidente improvviso scuote l’atmosfera di attesa allo Stadio del Conero: un operaio di circa 60 anni, impegnato nel montaggio del palco per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato travolto da una tavola. La sua pronta richiesta di aiuto e l’intervento tempestivo dei soccorritori hanno evitato conseguenze più gravi. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità imprescindibile, ricordandoci che ogni dettaglio può fare la differenza tra il rischio e la salvaguardia.

