Travaglio | Il silenzio di Mattarella sugli attacchi israeliani? È la quintessenza dell’ipocrisia occidentale

In un contesto mediatico che sembra più un teatro dell'assurdo, Marco Travaglio non usa mezze misure nel denunciare l’ipocrisia occidentale di fronte agli attacchi israeliani. La sua analisi tagliente svela come, tra silenzi e contraddizioni, la verità sembri spesso svanire dietro una cortina di parole vuote. È il momento di mettere tutto in discussione: quali sono davvero le ragioni dietro questa narrativa ambigua?

“ Sembra un manicomio organizzato “. Così Marco Travaglio, ospite della trasmissione Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, sintetizza lo stato della narrazione mediatica italiana dopo l’attacco israeliano all’Iran. “ Hanno passato tre anni a romperci i timpani e anche qualcos’altro sull’aggressore e l’aggredito – aggiunge il direttore del Fatto Quotidiano – Qui c’è un aggressore indiscutibile, Israele, e c’è un aggredito indiscutibile, l’Iran. E allora si sono inventati che per Israele vale il diritto all’attacco preventivo perché non c’era un minuto da perdere”. Nello specifico, Israele avrebbe colpito per impedire un presunto imminente attacco iraniano con armi nucleari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Il silenzio di Mattarella sugli attacchi israeliani? È la quintessenza dell’ipocrisia occidentale”

