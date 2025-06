Trattato il primo paziente con la terapia genica per l’emofilia A grave

Il Centro Hub Emofilia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha raggiunto un traguardo storico nel trattamento dell’emofilia A grave: il primo paziente ha ricevuto con successo l’infusione della terapia genica. Questa innovativa soluzione apre nuove speranze e possibilità per migliorare la qualità di vita dei pazienti, riducendo le complicanze e i rischi associati alla condizione. Un passo avanti che potrebbe rivoluzionare il futuro di questa malattia genetica.

Policlinico di Bari, somministrata terapia genica per l'emofilia A: "Primo trattamento in Puglia" - Il Policlinico di Bari compie un passo rivoluzionario nel trattamento dell'emofilia, somministrando per la prima volta in Puglia una terapia genica innovativa.

Al Policlinico il primo trattamento in Puglia con terapia genica per l’Emofilia A - Una sola infusione che agisce sul gene alla base della malattia permette di cambiare radicalmente la vita dei pazienti ... Si legge su rainews.it