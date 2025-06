Trattativa o accordo in corso con l’ex presidente Gallo | arriva la smentita della Reggina 1914

La Reggina 1914 smentisce fermamente le voci di una trattativa con l’ex presidente Luca Gallo, chiarendo che al momento non ci sono né contatti né accordi in corso. Questa dichiarazione mette a tacere le speculazioni e rassicura i tifosi sull’attuale stabilità della società, rafforzando la trasparenza e la fiducia nel club. La chiarezza è fondamentale per mantenere la serenità nel mondo del calcio.

In merito a quanto riportato da un organo di stampa, la società AS Reggina 1914, con una nota ufficiale pubblicata sul sito "smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi di trattativa o accordo in corso con l’ex presidente sig. Luca Gallo per l’acquisizione della società. Non vi è alcun contatto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Trattativa o accordo in corso con l’ex presidente Gallo": arriva la smentita della Reggina 1914

In questa notizia si parla di: trattativa - accordo - corso - presidente

Luis Henrique Inter, c’è l’accordo: i dettagli della trattativa per l’esterno del Marsiglia! - L'Inter ha raggiunto un accordo per acquisire Luis Henrique, promettente esterno classe 2001 dell'Olympique Marsiglia.

? Il #Bayern ha riconsiderato internamente la possibilità di Rafael #Leão come esterno questa settimana. Nessuna proposta o trattativa in corso. Il Bayern aspetterà Nico #Williams per vedere se l'accordo con il #Barcellona verrà concluso... e poi riconsid Vai su X

CALCIOMERCATO? Richieste dal Qatar per #Adli Previsto un rilancio per Javi #Guerra Il #Bayern ha riconsiderato internamente la possibilità di Rafael #Leão come esterno questa settimana. Nessuna proposta o trattativa in corso. Il Bayer Vai su Facebook

Trattativa o accordo in corso con l’ex presidente Gallo: arriva la smentita della Reggina 1914; Ac Prato: trattative in corso per la cessione a una cordata di imprenditori locali; Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci.

"Trattativa o accordo in corso con l’ex presidente Gallo": arriva la smentita della Reggina 1914 - La società amaranto in una nota ufficiale sul sito ribadisce: "Non vi è alcun contatto attivo con il sig. Riporta today.it

AS Reggina 1914 smentisce ogni contatto con l’ex presidente Gallo: “Nessuna trattativa in corso” - In risposta ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore attraverso un organo di stampa, l'AS Reggina 1914 ha diramato una nota ufficiale con cui smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi di t ... Secondo reggiotv.it