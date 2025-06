Trasporto scorie incandescenti all’Ast il vuoto dell’accordo di programma | nulla cambierà nemmeno dopo l’incidente mortale

In un contesto segnato da tragedie e promesse infrante, il trasporto di scorie incandescenti sembra non conoscere pause. Nonostante la perdita di Sanderson e gli impegni presi, Arvedi Ast Terni ha confermato che nulla cambierà : il viaggio delle scorie fuse a temperature elevatissime continuerà su gomma, senza scrupoli né limitazioni. È ormai chiaro che, in questa storia, la sicurezza e l’ambiente vengono lasciati in secondo piano.

Arvedi Ast Terni lo ha messo spudoratamente per iscritto, con non chalance, come se nulla fosse successo: nonostante la tragica morte di Sanderson e i milioni dell'accordo di programma, il trasporto scorie fuse a mille e più gradi proseguirà allo stesso modo. Su gomma. Nessuno, tra la pletora.

