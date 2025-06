Trasporto merci in Italia ogni anno si perdono 1,5 miliardi per prodotti danneggiati o deteriorati

Ogni anno, in Italia, si perderebbero ben 15 miliardi di euro a causa di prodotti danneggiati o deteriorati durante il trasporto. Un problema spesso invisibile che influisce sul prezzo finale e sui consumi quotidiani. Con oltre 2 milioni di veicoli in circolazione ogni giorno, la sfida è garantire che ogni consegna arrivi integra. È tempo di approfondire questa "spesa occulta" e trovare soluzioni efficaci per ridurla.

Roma, 21 giugno 2025 – E’ un aspetto poco noto ma che incide anche sul costo finale delle merci: i danni da trasporto, quella spesa “occulta” che pure pesa sui consumatori. Ogni giorno, infatti, sulle strade italiane circolano 2 milioni di veicoli da trasporto movimentando circa 56 milioni di tonnellate di merci di ogni tipo: si va dai generi alimentari di prima necessità ai dispositivi tecnologici più avanzati, dai prodotti farmaceutici ai materiali chimici, fino a quelli edili e altro ancora. Questo incessante flusso è fondamentale per garantire l’approvvigionamento di supermercati, negozi e aziende, contribuendo in modo diretto alla vita quotidiana dei cittadini e alla salute dell’economia nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporto merci in Italia, ogni anno si perdono 1,5 miliardi per prodotti danneggiati o deteriorati

In questa notizia si parla di: trasporto - merci - ogni - prodotti

Nasce FS Logistix, la nuova piattaforma digitale per il trasporto merci end to end - FS Logistix, la nuova piattaforma digitale del Gruppo FS, segna un importante passo avanti nella logistica del trasporto merci.

ZEROGRADI 2025: TORNA L’HAPPENING DELLA CATENA DEL FREDDO: GIOVEDÌ 26 GIUGNO AL MUSEO MILLE MIGLIA DI BRESCIA L’evento riunisce per un’intera giornata i professionisti del trasporto refrigerato, settore sempre più cruciale nella logis Vai su Facebook

Trasporto merci in Italia, ogni anno si perdono 1,5 miliardi per prodotti danneggiati o deteriorati; Autotrasporto, svolta normativa: 100 euro l’ora per ogni ritardo nel carico e scarico merci; Decreto Infrastrutture, autotrasporto, 100 euro per ogni ora di ritardo carico e scarico merce.

Trasporto merci in Italia, ogni anno si perdono 1,5 miliardi per prodotti danneggiati o deteriorati - 000 sinistri nel settore spedizioni, con un valore complessivo di 9,2 miliardi di euro ... quotidiano.net scrive

Trasporto merci su gomma e inquinamento, SIMA: “12mila anni di vita persi ogni anno in Italia” - Roma, 28 maggio 2022 – Il trasporto di merci su gomma causa ogni anno in Italia fino a 12mila anni di vita ... Scrive insalutenews.it