Trasporti | treni merci Cina-Europa a orario fisso per tutto il tragitto superano i 1.000 viaggi

Il collegamento ferroviario Cina-Europa a orario fisso sta rivoluzionando il commercio internazionale, superando i 1.000 viaggi e rafforzando la connessione tra due continenti. Oggi, da Xi’an a Duisburg, un treno carico di componenti automobilistici e monitor LED testimonia il successo di questa innovativa modalità di trasporto. Questa rete affidabile e puntuale rappresenta una svolta strategica per aziende e consumatori, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione globale.

Un treno merci carico di componenti automobilistici, monitor LED e altre merci e’ partito oggi da Xi’an, citta’ nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, diretto a Duisburg, in Germania, segnando una tappa importante, poiche’ i treni merci Cina-Europa operanti a orario fisso per tutto il tragitto hanno ora superato i 1.000. Il servizio a orario fisso per tutto il tragitto, lanciato per la prima volta nell’ottobre 2022, consente ai treni merci Cina-Europa di circolare secondo programmi prestabiliti, con numeri di treno, itinerari, orari di partenza e di arrivo determinati in anticipo nei Paesi attraversati lungo la rotta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: treni merci Cina-Europa a orario fisso per tutto il tragitto superano i 1.000 viaggi

In questa notizia si parla di: merci - treni - cina - europa

Trasporti: porto Horgos, +4.000 viaggi treni merci Cina-Europa a gen-mag - Il porto di Horgos ha raggiunto un traguardo straordinario: oltre 4.000 viaggi di treni merci Cina-Europa nel solo primo semestre! Questo snodo, cruciale per il commercio internazionale, non solo accelera il trasporto di beni ma riflette anche la crescente interconnessione dell'Asia con l'Europa.

Da Qingdao è partito il 110.000° treno merci Cina-Europa, carico di tecnologia “Made in #China” diretto in Europa in soli 17 giorni. Vai su X

? Perché il Ponte sullo Stretto è cruciale per l’Europa e il Pianeta? ? ? ?Meno CO2: Addio a navi cargo inquinanti da Gibilterra a Rotterdam! Con treni da Augusta, si risparmiano 3.420 t di CO2 per nave (Ing. Palamara, Ponte sullo Stretto News). ? Aria pulita Vai su Facebook

Trasporti: treni merci Cina-Europa a orario fisso per tutto il tragitto superano i 1.000 viaggi; Sui treni Cina – Italia via Russia sale una nuova criticità ; REPUBBLICA CINESE * XUESONG, «SERVIZIO FERROVIARIO, I TEMPI DI TRASPORTO DEI NOSTRI PRODOTTI IN EUROPA SI SONO RIDOTTI DA 45 A 15 GIORNI.

Trasporti: treni merci Cina-Europa a orario fisso per tutto il tragitto superano i 1.000 viaggi - Un treno merci carico di componenti automobilistici, monitor LED e altre merci e' partito oggi da Xi'an, citta' nella provincia cinese nord- Secondo romadailynews.it

Trasporti: Zhejiang aggiunge un’altra rotta di treni merci Cina-Europa - Un treno merci, carico di 100 TEU (unita' equivalenti a venti piedi) di merci tra cui beni di prima necessita', abbigliamento e accessori hardware, e' ... Da romadailynews.it