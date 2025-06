Tramvia Firenze | da lunedì 23 nuovi cantieri in viale Europa Modifiche alla viabilità

A partire da lunedì 23, Firenze si anima con 23 nuovi cantieri in viale Europa, segnando un passo importante nel progetto della tramvia. I lavori proseguono in viale Matteotti mentre si aprono nuove strade per migliorare la mobilità cittadina. La città si prepara a trasformarsi, con modifiche alla viabilità che renderanno più efficiente e sostenibile il trasporto pubblico. Restate aggiornati per scoprire come questi interventi plasmeranno il volto di Firenze.

Proseguono i lavori della tramvia a Firenze, con un avanzamento del cantiere in viale Matteotti e l'avvio dei lavori preliminari in viale Europa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze: da lunedì 23 nuovi cantieri in viale Europa. Modifiche alla viabilità

In questa notizia si parla di: viale - tramvia - firenze - europa

Tramvia, i giorni caldi di Bellariva. Apre lo scambiatore in viale Europa. Cantieri: piano per l’accelerata - A Bellariva, tra i giorni caldi, il tramvia apre lo scambiatore in viale Europa, segnando un passo avanti nei cantieri della linea 3.

##Tramvia di #Firenze, lunedì 16 partono i lavori in viale Europa. Chiusure e restringimenti Vai su X

Via Benedetto Fortini, una strada chiusa da oltre due mesi e una città nel caos Doveva essere una via di sfogo strategica per il traffico del sud di Firenze, soprattutto ora che viale Giannotti e via Villamagna sono stravolte dai cantieri della tramvia. Invece Vai su Facebook

Tramvia Firenze, dal 23 giugno nuova fase dei lavori in viale Europa; Tramvia: a Firenze nuova fase dei lavori in viale Europa; Tramvia Firenze, partono i lavori in viale Europa.

Tramvia Firenze: da lunedì 23 nuovi cantieri in viale Europa. Modifiche alla viabilità - Proseguono i lavori della tramvia a Firenze, con un avanzamento del cantiere in viale Matteotti e l'avvio dei lavori preliminari in viale Europa ... Si legge su firenzepost.it

Tramvia: a Firenze nuova fase dei lavori in viale Europa - Dal 23 giugno al via la seconda tranche del cantiere: per la viabilità saranno garantite due corsie in ingresso città e una corsia in uscita ... intoscana.it scrive