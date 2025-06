Tragico scontro tra una moto e due automobili | muore il 39enne motociclista Roman Fatale l’impatto con una delle vetture Lo scontro lungo via Chigi ad Ostia

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Ostia, Roma, nella giornata di venerdì 20 giugno. Roman Valentin Moroaica, un motociclista di 39 anni, ha perso la vita in un tragico scontro tra la sua moto e due automobili lungo via Chigi. La dinamica dell’incidente, ancora sotto investigazione, evidenzia la pericolosità delle strade urbane. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza su strada e della prevenzione.

Un tragico incidente stradale ha scosso la zona di Ostia, a Roma, nella giornata di venerdì 20 giugno. Roman Valentin Moroaica, 39 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro tra la sua moto e due automobili, avvenuto nel pomeriggio. L'incidente ha avuto luogo lungo via Agostino Chigi, una delle arterie principali del quartiere. La Dinamica dell'Incidente. Poco dopo le 17:00, Roman Valentin Moroaica stava percorrendo via Agostino Chigi in sella alla sua moto Yamaha. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo si trovava in direzione di Roma quando è entrato in collisione con una Hyundai i-10.