Tragico incidente sulla Casilina | quattro vittime nella notte

Un tragico incidente sulla Casilina sconvolge Frosinone: nella notte, un violento scontro tra due auto ha causato la morte di quattro uomini. Un dramma che richiama l’attenzione sulla pericolosità delle strade e sull’importanza della sicurezza alla guida. Restate aggiornati su questa tragedia e sulle misure adottate per prevenire simili eventi. ABBONATI A DAYITALIANEWS per non perdere le notizie più importanti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico schianto tra due auto alle porte di Frosinone. Frosinone, 21 giugno. Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte lungo la via Casilina, poco fuori Frosinone. L’impatto, avvenuto intorno alle 2,30, ha causato la morte di quattro uomini, tutti coinvolti nello scontro tra due autovetture: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Le vittime e l’intervento dei soccorsi. Le vittime risiedevano tra Frosinone e Torrice. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul luogo della tragedia sono intervenuti: Carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla Casilina: quattro vittime nella notte

In questa notizia si parla di: incidente - notte - tragico - casilina

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Questa notte è vostra... In bocca al lupo alle ragazze ed ai ragazzi che domani affronteranno la prima prova... Sarà una notte indimenticabile Ad Maiora Vai su Facebook

Notte di sangue sulla Casilina, morti quattro giovani in un incidente stradale (foto); Frosinone, scontro frontale tra due auto nella notte: quattro morti; Quattro morti a Frosinone in un tragico incidente frontale tra due auto, mezzi disintegrati sulla Casilina.

Quattro morti a Frosinone in un tragico incidente frontale tra due auto, mezzi disintegrati sulla Casilina - FROSINONE È di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alle 2. Segnala informazione.it

Frosinone, incidente stradale nella notte sulla via Casilina: quattro morti - Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Secondo msn.com