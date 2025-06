Tragedia sulle strade di Potenza | due morti in poche ore una donna ferita

Una notte tragica scuote Potenza, con due incidenti mortali e una donna ferita. La città si risveglia sotto shock di fronte a questa drammatica sequenza di eventi che ha portato via vite preziose e lasciato segni profondi nel cuore della comunità. La vicenda mette in luce l'urgenza di riflettere sulla sicurezza stradale e sull'importanza di prevenire simili tragedie. È un richiamo forte alla responsabilità di tutti noi sulle strade.

Due uomini morti, uno di 64 anni e l’altro di 53, e una donna ferita in maniera non grave: è questo il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore a Potenza. Nel primo, accaduto pochi minuti dopo la mezzanotte, in viale Marconi, nei pressi della Questura, il 64enne Antonio Lopiano, che guidava uno scooter, è scivolato - per cause in corso di accertamento - sbattendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me