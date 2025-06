Tragedia in Val Verzasca | trovata senza vita una donna di 64 anni

Una tragica scoperta ha sconvolto il pomeriggio di venerdì 20 giugno a Vogorno, in zona Pomvégia di Sotto, nel Canton Ticino. La donna di 64 anni è stata trovata senza vita, lasciando la comunità sgomenta. Mentre gli agenti stanno effettuando gli accertamenti del caso, al momento si esclude il coinvolgimento di terzi. La notizia ha aperto un dibattito sulla sicurezza e il benessere degli anziani nella zona.

Il corpo è stato avvistato nella zona di Pomvégia di Sotto. In corso gli accertamenti, al momento escluso il coinvolgimento di terzi: Una tragica scoperta ha segnato il pomeriggio di venerdì 20 giugno a Vogorno, in zona Pomvégia di Sotto, nel Canton Ticino. Poco dopo le 17, alla.

