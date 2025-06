Tragedia in piscina a Capua | 30enne si tuffa per un bagno rinfrescante e muore annegato

Una giornata di relax si è trasformata in una tragedia a Capua, quando un giovane di 30 anni ha perso la vita annegando nella piscina dell’agriturismo “La Colombaia”. Un momento di svago si è concluso in tragedia, lasciando una comunità sconvolta e interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricettive. La morte di questo giovane gambiano ha scuotuto l’intera regione, evidenziando la necessità di maggiori misure di prevenzione.

Doveva essere un momento di relax, si è trasformato in una tragedia. Un giovane di 30 anni, di nazionalità gambiana, è morto annegato ieri pomeriggio nella piscina dell’agriturismo “La Colombaia”, a Capua, rinomata struttura immersa nel verde della periferia casertana. Il dramma si è consumato intorno alle 19 di ieri, venerdì 20 giugno, sotto gli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia in piscina a Capua: 30enne si tuffa per un bagno rinfrescante e muore annegato

