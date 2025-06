Tragedia in montagna | donna precipita e muore

Una tragedia sconvolge le montagne di Sondrio: una donna di 74 anni ha perso la vita precipitando in un'area impervia a Gerola Alta. L'allerta, lanciata alle 14:45 in codice rosso, ha coinvolto immediatamente i soccorritori, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile. Un dramma che scuote la comunità e riaccende il dolore per la perdita di una vita in un angolo selvaggio delle nostre Alpi.

Nuova tragedia sulle montagne della provincia di Sondrio: oggi una donna di 74 anni √® morta dopo essere precipitata in una zona impervia in quota, nel territorio comunale di Gerola Alta. L'allarme √® scattato attorno alle 14,45 in codice rosso, quello di massima gravit√†: sul posto sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ¬© Sondriotoday.it - Tragedia in montagna: donna precipita e muore

