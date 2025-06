Tragedia in cielo in Brasile | mongolfiera prende fuoco e precipita 8 morti e 13 feriti VIDEO

Una tragica scena si è consumata nel cielo di Santa Catarina, Brasile, dove una mongolfiera in volo ha preso improvvisamente fuoco, precipitando in un drammatico incidente. La tragedia, avvenuta sabato 21 giugno, ha causato la morte di otto persone e il ferimento di altre tredici, alcune gravemente. Le immagini dell'incidente hanno sconvolto l'intera comunità e il mondo intero, lasciando un velo di sgomento e domanda sulla sicurezza delle escursioni aeree.

Una mongolfiera in fiamme nel cielo limpido di Santa Catarina. Un volo panoramico si è trasformato in tragedia nel sud del Brasile. La mattina di sabato 21 giugno, una mongolfiera con 21 persone a bordo ha preso fuoco in volo ed è precipitata nel comune di Praia Grande, nello stato di Santa Catarina. Il bilancio è drammatico: otto persone hanno perso la vita, mentre tredici sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Le immagini, diffuse rapidamente sui social network, mostrano il pallone in fiamme ancora in quota, mentre il cesto si stacca e precipita al suolo. In un video registrato da residenti della zona, si vedono anche due passeggeri lanciarsi nel vuoto, in un estremo tentativo di salvezza.

