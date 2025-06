Tragedia all' alba perde il controllo dello scooter si schianta in un canale | morto 51enne

Una drammatica tragedia si è consumata all'alba a Gemona del Friuli, quando Leandro Zanussi, 51 anni, ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato in un canale. La scena, ancora avvolta nel silenzio mattutino, ha lasciato la comunità sgomenta di fronte a una tragedia improvvisa e inaccettabile. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo terribile incidente, che ha strappato una vita troppo presto.

Tragedia alle prime luci dell'alba, intorno alle 5:30, a Gemona del Friuli. Un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente in sella al proprio scooter. La vittima, Leandro Zanussi, 51enne residente a Trasaghis, stava percorrendo Via della Cartiera quando, per cause che sono ancora in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tragedia all'alba, perde il controllo dello scooter si schianta in un canale: morto 51enne

In questa notizia si parla di: tragedia - alba - scooter - 51enne

Tragedia al liceo Jacopone da Todi: insegnante trovata senza vita all’alba - Una tragedia ha colpito il liceo Jacopone da Todi, dove questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un'insegnante nei pressi dell'edificio scolastico.

Tragedia all'alba, perde il controllo dello scooter si schianta in un canale: morto 51enne; Tragedia all’alba a Gemona: perde il controllo dello scooter e muore a 51 anni; Finisce con lo scooter in un canale: tragedia all’alba in Friuli, Leandro Zanussi muore a soli 51 anni.

Finisce con lo scooter in un canale: tragedia all’alba in Friuli, Leandro Zanussi muore a soli 51 anni - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) – Un grave incidente è avvenuto nella prima mattinata di sabato 21 giugno in via della Cartiera, dove uno scooter è uscito di strada finendo in un canale che costeggia la car ... Si legge su nordest24.it

Tragedia all’alba a Milano: travolto in monopattino, muore a 20 anni - È morto così un ragazzo di 20 anni, residente a Cinisello Balsamo, investito mentre percorreva Corso Sempione a bordo del suo monopattino ... giornalelavoce.it scrive