Tragedia scuote Perugia: Riccardo Tascini, 13 anni, ha perso la vita annegando durante una festa di fine scuola. L’autopsia conferma che il giovane è morto nel bacino artificiale dell’azienda agricola di Pieve Caina, lasciando la comunità incredula e sconvolta. Un dramma che sottolinea quanto sia importante la sicurezza in ogni momento di svago. La vicenda lascia aperti tanti interrogativi sulla superficialità e i rischi di certi eventi giovanili.

Riccardo è annegato. L’autopsia sul corpo del 13enne di Perugia, trovato senza vita a quattro metri di profondità nel bacino artificiale di un’azienda agricola, a Pieve Caina di Marsciano, sembrerebbe confermare l’ipotesi che da subito è risultata essere più plausibile. Riccardo Tascini, studente della scuola media “Pascoli“, aveva partecipato a una festa per la fine della scuola, organizzata nella proprietà dell’azienda agricola dove è presente anche un bacino artificiale. Non balneabile secondo gli inquirenti, un bacino destinato all’irrigazione dei campi. Riccardo Tascini è stato trovato morto lì dentro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia alla festa di fine scuola ’Riccardo morto annegato’. Prime conferme dall’autopsia

