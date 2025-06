TRAGEDIA AL POSTO DI BLOCCO | La sua auto non è più in regola dobbiamo sequestrarla | dal 2025 non può più girare su nessuna strada

La città si prepara a un cambiamento epocale nella mobilità, con l’obiettivo di respirare aria più pulita e rendere Roma più vivibile per tutti. Dal giugno 2025, infatti, i veicoli diesel fino alla categoria Euro5 saranno banditi dalla Fascia Verde, una zona strategica tra il Grande Raccordo Anulare e l’Anello Ferroviario. Chi possiede un’auto obsoleta rischia di restare a piedi, perché la legge non ammette più scuse: è tempo di reinventarsi.

