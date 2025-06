Tragedia a Margherita di Savoia | 13enne travolto dalle onde muore in ospedale

Una giornata di mare si trasforma in tragedia a Margherita di Savoia, dove Manuel Sandu, un ragazzino di soli 13 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto dalle onde. La notizia sconvolge l’intera comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza in mare. Un dramma che ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole e di vigilare sui più giovani.

Aveva 13 anni Manuel Sandu, il ragazzino di 13 anni che nel pomeriggio di sabato 21 giugno, è deceduto per le gravissime conseguenze riportate da un incidente in mare. La vittima, di origini romene ma residente a San Ferdinando di Puglai, secondo le primi ricostruzioni dell'accaduto, era in acqua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tragedia a Margherita di Savoia: 13enne travolto dalle onde muore in ospedale

Tragedia a Margherita di Savoia: 13enne di San Ferdinando di Puglia muore annegato - Una tragica perdita scuote la provincia di Barletta-Andria-Trani: Manuel Sandu, un ragazzo di soli 13 anni, ha perso la vita annegando nelle acque di Margherita di Savoia.

Chiara Jaconis uccisa da una statuetta lanciata dal balcone da un 13enne: una tragedia evitabile nel cuore di Napoli - Una tragedia evitabile nel cuore di Napoli: Chiara Jaconis, turista trentenne di Padova, è morta dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta lanciata dal balcone di un 13enne, in una vicenda che ha scosso la città .

