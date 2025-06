Tragedia a Margherita di Savoia | 13enne di San Ferdinando di Puglia muore annegato

Una tragica perdita scuote la provincia di Barletta-Andria-Trani: Manuel Sandu, un ragazzo di soli 13 anni, ha perso la vita annegando nelle acque di Margherita di Savoia. La comunità piange questa drammatica fatalità , che ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della massima prudenza in mare. La vicenda di Manuel ci invita a riflettere e a stringerci ancora più forte ai nostri cari.

Lutto nella provincia di Barletta-Andria-Trani per la scomparsa di Manuel Sandu. Una terribile tragedia ha colpito la comunità d i San Ferdinando di Puglia e l’intera provincia di Barletta-Andria-Trani nel pomeriggio di sabato 21 giugno. Manuel Sandu, un ragazzo di 13 anni di origine rumena, è morto dopo essere stato soccorso in condizioni gravissime nelle acque di Margherita di Savoia. I fatti: il soccorso in mare. Il giovane era in compagnia di amici quando il mare agitato lo ha travolto, impedendogli di tornare a riva. Immediati sono scattati i soccorsi: i bagnini l’hanno portato sul bagnasciuga ed hanno praticato manovre di rianimazione con il defibrillatore prima dell’arrivo del personale del 118, allertato alle 16:25, che ha proseguito le procedure per quasi un’ora. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Margherita di Savoia: 13enne di San Ferdinando di Puglia muore annegato

In questa notizia si parla di: tragedia - ferdinando - puglia - margherita

Mister Talent of Italy approda a San Ferdinando di Puglia: imminente esordio televisivo di un format che ridefinisce il talent show nazionale - Il 24 maggio, San Ferdinando di Puglia ospiterà il tour di Mister Talent of Italy, un innovativo format che ridefinisce il talent show nazionale.

Bandiere Blu 2025: la Puglia conquista 27 riconoscimenti, brillano le spiagge della provincia di Bari - Nel 2025, la Puglia si conferma un gioiello del turismo sostenibile, conquistando 27 Bandiere Blu che attestano la qualità delle sue spiagge.

25ENNE DELLA PROVINCIA DI POTENZA MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE IN PUGLIA È di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 2 e 40 della scorsa notte sulla statale 93 verso Lavello (Potenza) in terr Vai su Facebook

Tragedia a Margherita di Savoia, 13enne portato al largo dal mare agitato: dopo i soccorsi è morto in ospedale a San Giovanni Rotondo; Tragedia in mare a Margherita di Savoia, muore a 13 anni dopo un malore durante il bagno; Tragedia in mare a Margherita di Savoia, muore 13enne.

Tragedia in mare a Margherita di Savoia, muore a 13 anni dopo un malore durante il bagno - Un ragazzo di 13 anni, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta- Riporta msn.com

Tragedia a Margherita di Savoia, 13enne portato al largo dal mare agitato: dopo i soccorsi è morto in ospedale a San Giovanni Rotondo - Il ragazzino è stato rianimato sul posto per un’ora e poi trasportato in elisoccorso a San Giovanni Rotondo. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it