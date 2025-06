Tragedia a Gemona del Friuli | perde la vita in scooter un uomo di 51 anni

Tragedia questa mattina a Gemona del Friuli, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Leandro Zanussi, residente a Trasaghis, si trovava in scooter quando, per cause ancora da accertare, è finito in un canale vicino alla strada, lasciando sgomenta la comunità locale. Restate aggiornati su questa vicenda e su tutte le notizie più importanti: abbonatevi a DayItalianNews.

Incidente mortale all'alba in via della Cartiera. Un grave incidente si è verificato alle prime luci del mattino di oggi, 21 giugno, a Gemona del Friuli, causando la morte di Leandro Zanussi, 51 anni, residente a Trasaghis. L'uomo si trovava alla guida del suo scooter quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un canale adiacente alla strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 5,30 del mattino, in via della Cartiera. L'impatto è stato estremamente violento e purtroppo fatale per il 51enne. Inutili i soccorsi: decesso sul colpo.

