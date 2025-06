Tragedia a Castrezzato bimbo di 4 anni in condizioni gravissime dopo una caduta in piscina

Una tragedia scuote Castrezzato, nel Bresciano, dove un bambino di soli 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in piscina in un parco acquatico. Un incidente che ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e la comunità locale. Continuate a seguirci per aggiornamenti su questa drammatica vicenda e per scoprire come si stanno mobilitando le autorità per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Tragedia in un parco acquatico nel Bresciano. Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, a Castrezzato, in provincia di Brescia: un bambino di 4 anni è caduto in una piscina all'interno di un parco acquatico e ora versa in condizioni gravissime. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica con prognosi riservata. Il bambino si sarebbe allontanato dai genitori. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo si trovava al parco insieme ai genitori, quando avrebbe improvvisamente eluso la loro sorveglianza.

