Bentrovati all'ascolto di Luceverde Roma, dalla redazione. Mentre il primo weekend estivo apre le porte alle partenze verso le mete di villeggiatura, il traffico si intensifica significativamente. I principali flussi si dirigono verso l’Abruzzo, le autostrade verso Napoli e Firenze, e naturalmente lungo il litorale laziale, con la 15 Aurelia particolarmente trafficata. Seguiteci per essere sempre aggiornati sulle condizioni della viabilità e vivere al meglio questa calda stagione di relax e scoperta.

Luceverde Roma Bentrovati all'ascolto dalla redazione sabato 21 giugno primo weekend estivo che vede anche le prime partenze dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura Ma si tratta prevalentemente risposta A breve o medio raggio i maggiori flussi di traffico verso l'Abruzzo ma anche sull'autosole sia verso Napoli sia verso Firenze e naturalmente la volta del litorale laziale 15 Aurelia continua tra gli eventi di svolgimento nella capitale vi segnaliamo nella zona di Casal Bruciato la festa di San Giovanni Battista in Collatino con una serie di manifestazioni non solo di carattere religioso nell'area di piazza Riccardo Balsamo Crivelli all'Eur in viale Europa in programma la notte bianca con diverse iniziative organizzate dal IX Municipio previste naturalmente modifiche alla viabilitĂ e al trasporto pubblico all'ottavo municipio in corso il a Garbatella Jazz Festival alla villetta in via Francesco passino questa sera invece nell'ambito di rockinroma all'ippodromo delle Capannelle in programma il concerto di corsi per arrivare a Rock in Roma suggeriamo sempre l'utilizzo del treno regionale della linea fl4 dalla stazione Termini e di scendere quindi alla stazione Capannelle stazione che dista circa 700 metri dal ippodromo il viaggio dura all'incirca 11 minuti maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-06-2025 ore 18:30

