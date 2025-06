Traffico Roma del 21-06-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 21 giugno 2025 alle 16:30 è particolarmente intenso a causa di due importanti manifestazioni con corteo, entrambe partite alle 14:00. Le operazioni di infomobilità, gestite da Luce Verde e Roma Mobilità, sono in pieno svolgimento per garantire la sicurezza e informare i cittadini. Scopri come questi eventi stanno influenzando gli spostamenti e pianifica al meglio le tue rotte.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in pieno svolgimento di manifestazioni con corteo entrambi sono partiti alle 14 il primo si è mosso da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere via dei Fori Imperiali dopo aver percorso via dello Statuto largo Brancaccio via Cavour Largo Corrado Ricci deviazioni per 12 linee di bus il secondo invece è partito da Piazzale Ostiense per arrivare in via Celio vibenna percorre Piazza di Porta San Paolo viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza di Porta Capena e via di San Gregorio possibili chiusure al traffico e modifiche per oltre 20 linee di bus in programma nella zona di Casal Bruciato la festa di San Giovanni Battista al Collatino prevista una serie di eventi in un solo di carattere religioso nell'area di piazza Riccardo basso ribelli questa sera torna la notte bianca dell'EUR chiusure su Viale America in viale Beethoven fino alle 10 di domani domenica 22 giugno chiusura anche su Viale Europa viale Tupini a viale Beethoven in viale Pasteur da Largo apollinaire a Viale America e su viale Tupini da piazza Gandhi a Largo Ataturk modifiche di percorso anche per le linee bus proseguono i lavori al Acquedotto del Peschiera chiuso fino a cessata esigenza il tratto della via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it