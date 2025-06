Traffico Roma del 21-06-2025 ore 14 | 30

Oggi pomeriggio a Roma, il traffico si preannuncia intenso a causa di due cortei che attraverseranno diverse zone della città. La mobilità sarà influenzata dai percorsi dei manifestanti, coinvolgendo punti nevralgici come Piazza Vittorio, Via dei Fori Imperiali, Largo Brancaccio e Piazzale Ostiense. Per restare aggiornati e pianificare al meglio gli spostamenti, consultate le informazioni di Roma Infomobilità e i servizi di Luce Verde, pronti a supportarvi in ogni momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio in città sono in programma due cortei il primo si muoverà da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali attraversando via dello Statuto largo Brancaccio via Giovanni Lanza via Cavour è Largo Corrado Ricci un'altra manifestazione Partirà da Piazzale Ostiense per arrivare in via Celio vibenna dopo aver percorso Piazza di Porta San Paolo viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino piazza di Capena e via di San Gregorio sono attese complessivamente 10000 persone dalle 14 chiusura al traffico deviazioni o limitazioni per 24 linee del trasporto pubblico dettagli e aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it