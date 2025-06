Traffico Roma del 21-06-2025 ore 11 | 30

Il 21 giugno 2025 alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso sulla linea C della metropolitana, innescando deviazioni e disagi. La città , con il supporto di Roma Infomobilità e Luce Verde, sta portando avanti lavori tecnici cruciali per l’apertura della nuova tratta San Giovanni-Porta Metronia-Colosseo. Per garantire la mobilità , oggi e domani, le navette bus MC e MC3 sostituiscono temporaneamente la metro. Resta con noi per aggiornamenti utili e consigli pratici.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla linea C della metropolitana vanno avanti le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e dell'interscambio con la metro B per lasciare spazio a queste attività oggi e domani è prevista la chiusura della linea per l'intera giornata il servizio viene assicurato in superficie dalle navette bus M C ed MC3 oggi pomeriggio doppio corteo in centro da Piazza Vittoria da Piazzale Ostiense in una direzione del Colosseo sono attese complessivamente 10000 persone dalle 14 chiusura al traffico deviazioni o limitazioni per 24 ore del trasporto pubblico aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-06-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - attività - servizio

