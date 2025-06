Traffico Lazio del 21-06-2025 ore 17 | 30

Bentrovati all’ascolto con la nostra ultima rilevazione sul traffico nel Lazio del 21 giugno 2025 alle 17:30. È il primo weekend estivo, e le strade si riempiono di vacanzieri in partenza verso splendide mete di villeggiatura, con i principali flussi diretti verso l’Abruzzo, Napoli, Firenze e il litorale laziale. Tra lavori in corso e traffico intenso, vi aggiorniamo per garantirvi un viaggio sereno e sicuro. Restate con noi!

Luceverde Lazio Bentrovati all'ascolto dalla redazione primo weekend estivo che vede anche le prime partenze dei vacanzieri verso luoghi di villeggiatura Ma si tratta prevalentemente di spostamenti a breve o medio raggio i maggiori flussi di traffico naturalmente verso l'Abruzzo Ma anche sull'autosole se verso Napoli e Firenze e naturalmente soprattutto la volta del litorale laziale 15 Aurelia continua Flacca e Domiziana ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Cassino latteria È chiusa in corrispondenza della galleria capodichina ci troviamo Atratina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provincia e attenzione alle indicazioni lavori sono in programma questa notte sulla A1 Roma Firenze a partire dalle ore 23 chiusura dell'autostrada tra Orte e Magliano Sabina in Roma per le provenienze da Firenze ci sarà lucido obbligatoria a Orte noi apertura domani mattina alle ore 6 lavori anche sulla A1 Roma Napoli tra le ore 22 di questa sera alle ore 6 chiusura del casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per le proveniente da Roma all'occorrenza si potrà utilizzare l'uscita di Colleferro