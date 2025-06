Traffico di droga in Germania il figlio dell' ex fedelissimo di Bidognetti resta in carcere

L'ombra del traffico di droga si allunga ancora sulla Germania, con il giovane Massimo Esposito, figlio dell'ex fedelissimo di Bidognetti, che resta in cella. La sua vicenda, intricata e pericolosa, sottolinea come le radici criminali possano influenzare anche le nuove generazioni. Mentre le autoritĂ continuano a stringere il cerchio, il destino di Esposito si lega indissolubilmente alla lotta contro il crimine organizzato, rivelando quanto sia difficile spezzare i fili di un passato oscuro.

Ancora carcere per Massimo Esposito 24enne di Castel Volturno figlio di Mosè Esposito ex affiliato al clan dei Casalesi fazione Bidognetti e nipote di Danive Granato, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autoritĂ giudiziaria della Germania lo scorso 15 maggio. E’ quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Traffico di droga in Germania, il figlio dell'ex fedelissimo di Bidognetti resta in carcere

In questa notizia si parla di: germania - figlio - bidognetti - carcere

Tresoldi: "Io vinsi nel '94 con l'U21, mio figlio Nicolò ha scelto la Germania ma ama il Milan" - Nel 1994, Tresoldi trionfò con l'Under 21, un ricordo indelebile di vittoria e passione. Oggi, suo figlio Nicol242 sceglie la Germania, ma il cuore batte ancora per il Milan, dove sogna di brillare come suo padre.

Messaggi in codice dal padre boss Katia Bidognetti torna in carcere; Lady camorra in carcere, le figlie del boss si difendono; Omicidio Di Fraia, scarcerato Pasquale Marrone.

Casalesi, 37 arresti: il figlio del boss Bidognetti aveva ordinato un omicidio dal carcere - Il quale, nonostante fosse detenuto, avrebbe utilizzato alcuni cellulari - Scrive corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Caserta, 37 arresti oggi: il figlio del boss ordina l'omicidio dal carcere per vendicare bimbo offeso - 34enne e ultimo dei cinque figli del capoclan dei Casalesi Francesco Bidognetti, che questa mattina ha ricevuto nel carcere di Terni, dove è detenuto da anni, un'ordinanza di custodia cautelare ... Come scrive ilmattino.it