Tradimento replica puntate serali 20 giugno 2025 | Video Mediaset

Stasera, venerdì 20 giugno 2025, torna l’appuntamento imperdibile con "Tradimento" (Aldatmak), la soap che ha appassionato milioni di telespettatori. Se ti sei perso qualche episodio o vuoi rivivere i momenti salienti della seconda stagione, i video Mediaset sono disponibili in streaming. Scopri tutte le rivelazioni e i colpi di scena che renderanno questa serata indimenticabile. Continua a leggere per non perderti nulla!

Doppio appuntamento stasera – venerdì 20 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi della seconda stagione trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Nazan rivela a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione. Poi la esorta a parlare con Dundar Terzioglu, che potrebbe essere il suo figlio biologico. Sezai va a cenare a casa di Kadriye. Kahraman è convinto che Oylum si sia incontrata più volte in segreto con Tolga grazie alla sua amica Asli. Non sa che Oylum, invece, ne era completamente all’oscuro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 20 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: tradimento - replica - mediaset - puntate

Tradimento, replica puntate serali 16 maggio 2025 | Video Mediaset - Stasera, venerdì 16 maggio, ritorna l'appuntamento imperdibile con la soap "Tradimento" (Aldatmak) su Canale 5.

Segui su Mediaset infinity e sulla nostra pagina la replica della puntata precedente clicca sopra questo link : Beautiful: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/beautiful/sabato-14-giugno_F312753402019801 Tradimento. 2 stagione 100 puntata-https://medias Vai su Facebook

Tradimento 2: dove vedere la puntata del 27 maggio in streaming; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 26 maggio in streaming; Tradimento 2: dove vedere la puntata del 25 maggio in streaming.

Mediaset cancella Tradimento, non saranno più trasmesse le puntate della soap: il motivo - Ecco perché l'azienda ha deciso di non trasmettere più la soap. Lo riporta diregiovani.it

La puntata del 20 giugno di tradimento 2 disponibile in streaming su Mediaset Infinity - la seconda stagione di tradimento con vahide perçin torna su canale 5 e mediaset infinity, offrendo streaming gratuito, approfondimenti sul cast e nuove rivelazioni che complicano le alleanze tra i pe ... Si legge su gaeta.it