Tradimento replica puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset

Tradimento replica puntata 21 giugno 2025

Non perdete l’appuntamento con “Tradimento” (Aldatmak) oggi, sabato 21 giugno 2025! Nella puntata di questa sera, Tolga affronta Kahraman, riuscendo a calmare la sua rabbia e svelando un’importante verità su Oylum. Se vi siete persi l’episodio 111 della seconda stagione, ecco il video Mediaset in replica streaming: un’occasione imperdibile per rivivere ogni emozione di questa coinvolgente soap.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Tolga va a trovare Kahraman e riesce a calmare la sua rabbia quando gli dice che Oylum non ha fatto nulla di male, e che è stato un comune amico ad invitarli.

