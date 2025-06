Tradimento Ipek muore davvero? Dove si trova la figlia di Sezai

Nelle nuove puntate di "Tradimento", l’oscurità si fa strada nel cuore dei protagonisti, mentre Ipek affronta un momento cruciale: annuncia di voler porre fine alla sua vita, sconvolgendo ancora una volta la famiglia Sezai. La tensione sale alle stelle, e il mistero sulla sorte della figlia di Sezai si infittisce. Ma dove si trova davvero la giovane? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe sorprenderti fino all’ultimo istante.

Nelle nuove puntate di Tradimento vediamo Ipek annunciare di volersi suicidare, sconvolgendo la vita di suo padre, ancora una volta. Tutto accade dopo che Oltan ha scoperto che la ragazza ha cercato di uccidere Guzide. Il padre di Tolga non ha reagito bene e ha chiesto subito spiegazioni alla sua giovane fidanzata. Cercando di passare come una vittima, alla fine Ipek è riuscita a convincere Oltan, il quale l’ha stretta nel suo abbraccio. Nel frattempo, però, la ragazza si rende conto che tutto ciò che ha fatto finora non ha portato al risultato sperato, ovvero non è riuscita a separare Guzide e Sezai. 🔗 Leggi su Latuafonte.com