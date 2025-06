Tradimento anticipazioni 22 giugno | Ipek scomparsa Kahraman si scusa con Oylum

Prepariamoci a un nuovo episodio di "Tradimento" in onda domani su Canale 5 alle 15.30. Tra scuse, scontri e misteri, le tensioni si fanno sempre più intense: Kahraman si pente e cerca di rimediare con Oylum, mentre le ricerche di Ipek continuano senza sosta. Cosa accadrà nel prossimo atteso appuntamento? Scopriamolo insieme, perché nel mondo di "Tradimento" nulla è come sembra.

Kahraman chiede scusa a Oylum, ma lei se ne va. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 15.30. Con la domenica, l'appuntamento con Tradimento su Canale 5 alle 15.30. Scopiamo dunque cosa accadrà nell'episodio di domani, mentre continuano le ricerche di Ipek. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio, Ipek ha litigato con Sezai ed è scappata da casa facendo perdere le proprie tracce. Il telefono della bionda risulta irraggiungibile e in più, a preoccupare l'avvocato, c'è il video che l'uomo ha ricevuto: un filmato in cui la figlia annuncia il suicidio. 10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara Anticipazioni 22 giugno: Ipek scomparsa, Kahraman si scusa con Oylum Ozan non crede neanche per un attimo al . 🔗 Leggi su Movieplayer.it