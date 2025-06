Tra rap e contaminazione | i ravennati Moder e Giampaoli pubblicano Diamolo

Tra rap e contaminazione, i ravennati Moder e Giampaoli danno vita a “Diamolo”, un brano che rompe gli schemi e unisce mondi musicali diversi. Francesco Giampaoli, poliedrico compositore e produttore di Lido di Dante, ha creato una base coinvolgente, mentre Moder, rapper ravennate con uno stile autentico, aggiunge la sua voce unica. Un incontro tra tradizione e innovazione destinato a lasciare il segno: scopriamo insieme questa intrigante collaborazione.

Il musicista, compositore e produttore di Lido di Dante Francesco Giampaoli, che negli anni si è mosso in una zona di confine tra jazz, songwriting e musica etnica, e il rapper ravennate Moder hanno pubblicato "Diamolo". Giampaoli ha scritto la musica e suona tutti gli strumenti mentre Moder è.

