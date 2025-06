tra presente e futuro viaggio nei laboratori del teatro alla scala

Nel cuore pulsante di Milano, tra passato e futuro, si trova un vero tesoro nascosto: i laboratori del Teatro alla Scala. Dal 2001, questa officina artistica, situata nell'ex insediamento Ansaldo, trasforma oltre 20mila metri quadrati in un crocevia di creatività , dove nascono scenografie e costumi che incantano il pubblico di tutto il mondo. È un luogo che merita di essere scoperto, per conoscere da vicino il cuore pulsante della grande lirica italiana.

In via Bergognone, all’angolo con via Tortona, a Milano, c’è un luogo importantissimo per la vita artistica della città , ma che forse non tutti i milanesi conoscono: i laboratori del Teatro alla Scala. Dal 2001 sono ospitati presso l'ex insediamento industriale delle acciaierie Ansaldo. Più di 20mila metri quadri, dove nasce gran parte degli allestimenti scenici e dei costumi che vediamo risplendere sul palco del Piermarini. Scenografia, scultura, termoformatura, falegnameria, officina meccanica, assemblaggio scene, sartoria, elaborazione costumi, lavanderia. Oltre a un tesoro composto da circa 60mila costumi di scena. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it