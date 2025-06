Tra i rifiuti di casa Poggi spunta un capello | un nuovo dna può cambiare le cose?

Tra i rifiuti di casa Poggi, si nasconde un dettaglio che potrebbe rivoluzionare il caso di Garlasco: un capello di circa tre centimetri, recentemente scoperto tra i sacchi di spazzatura. Un nuovo dna, chiamato PU242, potrebbe cambiare le sorti dell'indagine, riscrivendo la verità su quella tragica vicenda. La scoperta apre uno spiraglio di speranza e mistero nel processo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un nuovo elemento potrebbe riscrivere il caso del delitto di Garlasco. Durante una recente fase dell'incidente probatorio sull'omicidio¬†di Chiara Poggi, √® stato individuato un capello di circa tre centimetri all'interno del sacco azzurro della spazzatura della casa di via Pascoli a Garlasco.¬†Nella prima bozza del verbale, redatta a mano, il reperto non compare: √® stato aggiunto soltanto dopo un'attenta osservazione ad occhio nudo per accertarne la natura. Non era attaccato a involucri di alimenti o altri oggetti domestici, ma isolato tra i rifiuti. E cos√¨, dopo i primi esami visivi, √® emersa l'ipotesi che si tratti di un capello umano. 🔗 Leggi su Iltempo.it