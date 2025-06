Tra i fracassoni denunciato un rapinatore

La scena si ripete tra i fracassoni di via D’Andrea, dove l’inaspettato si trasforma in routine. Dopo aver denunciato un rapinatore, questa notte sono intervenuti ancora, questa volta per una rapina aggravata che ha coinvolto tre individui armati di coltello. La fermezza delle forze dell’ordine e la reazione dei residenti dimostrano che, nonostante le sfide, la sicurezza cittadina rimane una priorità. La prevenzione e la solidarietà sono le armi più potenti contro il degrado.

Adesso in via D'Andrea i fracassoni fanno gli straordinari. E in più uno viene denunciato per rapina aggravata. È successo intorno all'una di giovedì. I carabinieri, chiamati dai residenti perché una decina di persone stava disturbando a tarda ora, hanno visto tre persone fuggire e lasciare due ragazzi nella piazza. I tre avevano accerchiato e minacciato con un coltello due coetanei, rapinando uno dei due del suo cellulare e colpendolo anche con un pugno al volto. Alla vista delle pattuglie di militari giunte da Rivolta d'Adda e Romanengo e del radiomobile e carabinieri, i tre sono fuggiti. I militari li hanno inseguiti e ne hanno fermato uno che è stato trovato con un coltello.

Crema - Fracassoni e adesso anche denunciati per rapina.

